"Анахайм" обыграл "Эдмонтон", Макдэвид остановился на отметке в 99 очков

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Хампуса Линдхольма.

3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард "Ойлерз" Коннор Макдэвид. Он лидирует в бомбардирской гонке с 99-ю очками на счету.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)

Голы: Макдэвид - 39 (Ньюджент-Хопкинс), 21:46 - 1:0. Мэнсон - 6 (Кольяно, Кеслер), 22:05 - 1:1. Рэтти - 4 (Беннинг, Макдэвид), 27:44 - 2:1. Драйзайтль - 24 (Бир, Хайра), 38:18 - 3:1. Хенрик - 21 (Петтерссон, Перри), 41:55 - 3:2. Перри - 17 (Фаулер, Ракелль), 45:51 - 3:3. Бир - 1 (бол., Макдэвид, Секера), 52:42 - 4:3. Хенрик - 22 (Монтур, Фаулер), 58:31 - 4:4. Линдхольм - 12 (Ракелль, Гецлаф), 61:21 - 4:5.

Вратари: Тэлбот - Гибсон (58:22 - 58:31).

Штраф: 4 - 8.

Броски: 32 (12+14+6+0) - 38 (11+4+22+1).

Наши: Слепышев (8:21/1/0) - -.

26 марта. Эдмонтон. Rogers Place.