"Анахайм" обыграл "Эдмонтон", Макдэвид остановился на отметке в 99 очков

"Анахайм" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Эдмонтон" - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету нападающего Хампуса Линдхольма.
3 (1+2) очка в этой встрече набрал форвард "Ойлерз" Коннор Макдэвид. Он лидирует в бомбардирской гонке с 99-ю очками на счету.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" - "Анахайм" - 4:5 ОТ (0:0, 3:1, 1:3, 0:1)
Голы: Макдэвид - 39 (Ньюджент-Хопкинс), 21:46 - 1:0. Мэнсон - 6 (Кольяно, Кеслер), 22:05 - 1:1. Рэтти - 4 (Беннинг, Макдэвид), 27:44 - 2:1. Драйзайтль - 24 (Бир, Хайра), 38:18 - 3:1. Хенрик - 21 (Петтерссон, Перри), 41:55 - 3:2. Перри - 17 (Фаулер, Ракелль), 45:51 - 3:3. Бир - 1 (бол., Макдэвид, Секера), 52:42 - 4:3. Хенрик - 22 (Монтур, Фаулер), 58:31 - 4:4. Линдхольм - 12 (Ракелль, Гецлаф), 61:21 - 4:5.
Вратари: Тэлбот - Гибсон (58:22 - 58:31).
Штраф: 4 - 8.
Броски: 32 (12+14+6+0) - 38 (11+4+22+1).
Наши: Слепышев (8:21/1/0) - -.
26 марта. Эдмонтон. Rogers Place.
Angeldust
Вы слегка путаетесь господа. Малкин бы давно набрал сто - но у него в команде есть Сидни. У Кучерова - Стэмкос.
08:34
Werewolf
Читалось)) 7 очков не отыгрываются, ахахах.))_____Ну да....Еще финн пару триков положит в оставшихся матчах и будет полный швах......А нет, еще и колорадо выйдет в ПО и харт уйдет.....
08:29
Читалось))
7 очков не отыгрываются, ахахах.))
08:13
Dzhan1328
Молодец,чё. Апатичный Кучеров уже начал бесить,так что рад что его обошли.
08:13
Werewolf
gibson Ну что, все довольны и счастливы? Анахайм взял свои два очка. Макди тоже поживился очками (всего 5 за сутки). То, что гол в овертайме забивали из под него, а команда опять слила матч это дело десятое. Все же довольны..._____Так он все правильно сделал. Себе очков накидал для склероза, команде очко запорол для драфта ))))))
08:11
Бней Йегуда
очередные бесполезные очки пустострела
07:52
Vasek
gibson, поражение Нефти тоже в радость, чем ниже в таблице, тем лучше драфт)))
07:41
gibson
Ну что, все довольны и счастливы? Анахайм взял свои два очка. Макди тоже поживился очками (всего 5 за сутки). То, что гол в овертайме забивали из под него, а команда опять слила матч это дело десятое. Все же довольны...
07:19