"Анахайм" обыграл "Айлендерс" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Утки" прервали неудачную серию из двух матчей, в то время как команда из Нью-Йорка потерпела второе поражение кряду.

В составе победителей по шайбе забросили Эндрю Кольяно, Рикард Ракелль и Патрик Ивз. У "Островитян" дубль на свой счет записал Брок Нельсон.

Отметим, что форварду "Айлендерс" Николаю Кулемину тренеры доверили всего 10 минут игрового времени, за которые он провел один силовой прием и дважды заблокировал броски соперников. В этом сезоне россиянин очков еще не набирал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Айлендерс" – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кольяно - 2 (Мэнсон, Гецлаф), 0:37 - 1:0. Нельсон - 1 (Мэйфилд, Хо-Сэнг), 13:09 - 1:1. Ракелль - 2 (Фаулер, Кольяно), 28:39 - 2:1. Ивз - 1 (Мэнсон, Гецлаф), 45:32 - 3:1. Нельсон - 2 (Де Хаан, Хо-Сэнг), 47:57 - 3:2.В

Вратари: Гибсон - Галак (58:34).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 30 (6+16+8) - 41 (21+11+9).

Наши: - - Кулемин (10:48/0/0).

12 октября. Анахайм. Honda Center.