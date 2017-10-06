"Анахайм" обыграл "Аризону", уступая в три шайбы

"Анахайм" обыграл "Аризону" в матче регулярного первенства НХЛ со счетом 5:4. По ходу матча "Дакс" уступали сопернику 1:4. Самым результативным игроком в составе "Анахайма" стал нападающий Кори Перри, оформивший дубль. У "Аризоны" три голевые передачи на счету защитника Александра Голигоски. Решающую гол за "уток" забросил форвард Рикард Ракелль.

НХЛ



Регулярный чемпионат



"Анахайм" - "Аризона" - 5:4 (1:2, 2:2, 2:0)



Голы: Дюклер - 1 (Голигоски, Ридер), 4:44 - 0:1. Келлер - 1 (Голигоски, Доми), 8:32 - 0:2. Перри - 1 (Ракелль), 9:16 - 1:2. Доми - 1 (бол., Экман-Ларссон, Дворак), 28:20 - 1:3. Фишер - 1 (бол., Перлини, Голигоски), 33:50 - 1:4. Перри - 2 (Ракелль, Кольяно), 35:23 - 2:4. Каше - 1 (Сильверберг, Монтур), 35:54 - 3:4. Кольяно - 1 (Перри), 53:45 - 4:4. Ракелль - 1 (Кольяно), 56:30 - 5:4.



Вратари: Гибсон - Доминге (58:17).



Штраф: 18 - 8.



Броски: 41 (9+18+14) - 30 (10+15+5).



6 октября. Анахайм. Honda Center.