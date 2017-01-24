"Анахайм" на выезде переиграл "Виннипег"

"Виннипег" на своем льду потерпел поражение от "Анахайма" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал в середине третьего периода канадский форвард "уток" Райан Гецлаф. Для подопечных Рэнди Карлайла, идущих на третьем месте в Западной конференции, эта победа стала третьей в последних пяти встречах. "Джетс" же впервые проиграли после двух подряд побед.

Первой звездой встречи признан нападающий "Анахайма" Райан Гецлаф, отметившийся голом и голевой передачей. Таким образом, теперь на счету 31-летнего канадца в этом сезоне 35 (6+29) очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Анахайм" - 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)

Голы: Копп - 6 (Шайфли, Трауба), 2:14 - 1:0. Шоу - 2 (мен., Фаулер, Крамаросса), 4:07 - 1:1. Ракелль - 20 (Гецлаф, Линдхольм), 5:32 - 1:2. Гецлаф - 7 (бол., Теодор, Перри), 48:48 - 1:3. Элерс - 17 (Энстрем, Литтл), 52:53 - 2:3.

Вратари: Павелец (57:40) - Бернье.

Штраф: 13 - 19.

Броски: 33 (6+10+17) - 27 (13+5+9).

24 января. Виннипег. "МТС-Центр".