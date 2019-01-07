Американская телекомпания назвала Худобина нападающим

Телекомпания, проводившая трансляцию матча "Виннипег" - "Даллас" (5:1), допустила ошибку, представив российского вратаря "Старз" Антона Худобина как нападающего.

Интересно, что Худобин даже не принимал участия в игре. Его отправили в тройку к Блейку Комо и Джейсону Спецце. Это была не единственная ошибка телевизионщиков. Форвардда Джемела Смита, ушедшего из "Далласа", "вернули" в команду и представили в качестве защитника.

"Даллас" уступил на выезде со счетом 1:5. Счет в начале второго периода открыл нападающий "звезд" Александр Радулов, но затем его команда пропустила пять безответных шайб за авторством Адама Лаури, Тайлера Майерса, Кайла Коннора, Джоша Морисси и Брайана Литтла.