Американская семья назвала сына в честь Овечкина

Американская семья назвала новорожденного сына в честь нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.
Семья Келли назвала ребенка Александром. По словам матери, она пообещала мужу дать сыну такое имя, если "Вашингтон" пройдет "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли.
Напомним, сегодня "Вашингтон" вышел в финал, в семи матчах победив "Тампу".
Made an agreement with my husband that if the Caps made it past the Penguins in round two, we'd name our baby after Alex Ovechkin. I'm a woman of my word. Hopefully his birth this morning is a good omen! @russianmachine #ALLCAPS pic.twitter.com/mDiK99sDyF– Grammaurai ⛸️🏒 (@mamawrench) 23 мая 2018 г.
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Millwall82
rusfed 2.0, пульсометр это или монитор дыхания.
21:03
Millwall82
Ну Александр так-то не русское имя совсем (как и многие другие), тем более там полно Алексов.
21:01
rusfed 2.0
Поясните мне, что за пластиковая штучка? Она имеет какое-то отношение к отрезанной пуповине?
21:00
redgy
russianmachine) круто!)
20:50
sidnet78
в честь овечкина- это овечка!
20:45
загадочный лысый ассятин
Повезло парню... А могли назвать и ""ОВЦОЙ"" по примеру рассейских придурковатых семеек, называвших в 2008 детей ""гУсами"" !!!!
20:45
Паснаход
Пфф, вот назвала бы она его Овечкин...
20:32