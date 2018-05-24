Американская семья назвала сына в честь Овечкина

Американская семья назвала новорожденного сына в честь нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

Семья Келли назвала ребенка Александром. По словам матери, она пообещала мужу дать сыну такое имя, если "Вашингтон" пройдет "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня "Вашингтон" вышел в финал, в семи матчах победив "Тампу"​.