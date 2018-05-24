20:18 | Хоккей — НХЛ

Американская семья назвала сына в честь Овечкина

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Американская семья назвала новорожденного сына в честь нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина.

Семья Келли назвала ребенка Александром. По словам матери, она пообещала мужу дать сыну такое имя, если "Вашингтон" пройдет "Питтсбург" во втором раунде Кубка Стэнли.

Напомним, сегодня "Вашингтон" вышел в финал, в семи матчах победив "Тампу"​.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (7)
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Millwall82

rusfed 2.0, пульсометр это или монитор дыхания.

21:03

Millwall82

Ну Александр так-то не русское имя совсем (как и многие другие), тем более там полно Алексов.

21:01

rusfed 2.0

Поясните мне, что за пластиковая штучка? Она имеет какое-то отношение к отрезанной пуповине?

21:00

redgy

russianmachine) круто!)

20:50

sidnet78

в честь овечкина- это овечка!

20:45

загадочный лысый ассятин

Повезло парню... А могли назвать и ""ОВЦОЙ"" по примеру рассейских придурковатых семеек, называвших в 2008 детей ""гУсами"" !!!!

20:45

Паснаход

Пфф, вот назвала бы она его Овечкин...

20:32

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