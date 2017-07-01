Альфредссон ушел с должности в руководстве "Оттавы"

Бывший нападающий "Оттавы" Даниэль Альфредссон, который работал в клубе помощником по хоккейным операциям, объявил об уходе с занимаемой должности. Он поблагодарил "Сенаторз" за предоставленную возможность поработать с "сенаторами".

- После двух приятных лет изучения обратной стороны хоккея в составе "Оттавы" я говорю о том, что я принял решение уйти из игры, - приводит пресс-служба "Сенаторз" слова Альфредссона. - На этот раз я попытаюсь оценить то, какой профессиональный вызов буду преследовать. Я благодарен клубу за предоставленную возможность. Это позволило мне понять об обязанностях, необходимых для работы в хоккее.

Напомним, что швед, выступавший за "Оттаву" с 1995 по 2013 год, завершил игровую карьеру в 2014 году.