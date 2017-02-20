Ален Виньо: "Вашингтон" - сильный клуб, но нужно уметь побеждать по-разному"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо рад победе своей команды над "Вашингтоном" (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Специалист подчеркнул, что в Лиге нужно уметь выигрывать по-разному.

- Грань между победой и поражением в НХЛ очень тонка, нужно уметь выигрывать по-разному, - приводит пресс-служба Лиги слова Виньо. - Как раз это "Рейнджерс" продемонстрировал сегодня.

"Вашингтон" - сильный клуб, не зря они лидируют в турнирной таблице. Они обладают сильной защитной и играющими четырьмя звеньями. Нам удалось одержать победу над хорошей командой.