Ален Виньо: "У "Рейнджерс" есть пара часов, чтобы пожалеть себя"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо после поражения во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли от "Монреаля" (3:4 ОТ, 1-1) отметил игру вратаря своей команды Хенрика Лундквиста (54 отраженных броска из 58). Третья игра серии пройдет в Нью-Йорке в воскресенье.

– Лундквист дал нам шанс. У нас есть пара часов на то, чтобы пожалеть себя, а потом надо снова готовиться, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Виньо. – Это плей-офф.

Шайба "Монреаля" за 18 секунд до окончания третьего периода? В воскресенье, когда начнется третий матч, мы этот гол даже не вспомним. Мы думаем только о том, что нам надо делать, как играть против очень хорошего соперника.