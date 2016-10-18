Ален Виньо: "Рейнджерс" знал, что "Сан-Хосе" будет биться"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо уверен, что матч регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" получился увлекательным (7:4). Специалист доволен самоотдачей своей команды.

- Они играли в финале Кубка Стэнли, в прошлом году у них были отличные показатели, так что мы знали, что они будут биться, - приводит официальный сайт НХЛ слова Виньо. - Игра получилась интересной. К сожалению, они смогли создать пару хороших моментов в третьем периоде. Но в целом мы провели матч на хорошем уровне.