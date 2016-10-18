09:37 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ален Виньо: "Рейнджерс" знал, что "Сан-Хосе" будет биться"

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Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо уверен, что матч регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" получился увлекательным (7:4). Специалист доволен самоотдачей своей команды.

- Они играли в финале Кубка Стэнли, в прошлом году у них были отличные показатели, так что мы знали, что они будут биться, - приводит официальный сайт НХЛ слова Виньо. - Игра получилась интересной. К сожалению, они смогли создать пару хороших моментов в третьем периоде. Но в целом мы провели матч на хорошем уровне.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/chris-kreider-continues-fast-start-for-rangers/c-282773452

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