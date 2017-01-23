09:08 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ален Виньо: "Лед был ужасен"

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Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо выразил недовольство условиями на матче регулярного чемпионата НХЛ с "Детройтом" (1:0 ОТ). Также он похвалил вратаря команды Хенрика Лундквиста.

– Хенрик переживал тяжелые времена, но работал очень много, чтобы вернуть свою игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Виньо. – Лед был просто ужасен. Когда ты не можешь сделать две передачи подряд, команда не способна показать свое реальное мастерство. Обе команды просто пересекали красную линию. Но победа есть победа. Игра была неважной, но мы довольны, что набрали два очка.

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Материалы REN-TV

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