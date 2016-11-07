Ален Виньо: "Гол Бучневича должен быть во всех обзорах"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо выразил восторг по поводу гола российского форварда его команды Павла Бучневича в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Виннипегом" (5:2). Россиянин забросил пятую шайбу ньюйоркцев, которая стала для него второй в сезоне.

– Это был великолепный гол, – цитирует CBC Виньо. – Этот гол должен быть во всех обзорах. В Канаде его будут точно смотреть. Они любят такие голы.

Это был наш пятый матч за восемь дней. Для игроков это очень жестко. Очень жестко психологически и физически.