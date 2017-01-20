Ален Виньо: "Бучневич? "Рейнджерс" получили отличного хоккеиста"

Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо высоко оценил игровые качества форварда Павла Бучневича, однако считает, что россиянину нужно чаще бросать по воротам. Специалист отметил, что тренерскому штабу предстоит сделать из Бучневича настоящего профессионала. На данный момент 21-летний хоккеист имеет 8-матчевую результативную серию, набрав уже 14 (6+8) очков в 14 встречах регулярного чемпионата. Россиянин проводит свой первый сезон в НХЛ.

– Они привносят разные моменты в игру звена, – цитирует сайт НХЛ Виньо. – В атаке они действуют отлично, даже в проигранном матче с "Далласом" мы увидели много интересного в их игре. Учитывая, что они впервые за два месяца вновь сыграли вместе, был сделан шаг в правильном направлении. Теперь я надеюсь, что тенденция продолжится не только в атаке, но и в обороне. Бучневич великолепно видит лед и находит на нем своих партнеров по атаке. Мне бы хотелось, чтобы он больше бросал по воротам, когда у него есть такая возможность. Ему нужно пользоваться ситуацией и стараться бросать. Очевидно, Павлу нравится делать передачи, но иногда ему необходимо перестраиваться и действовать в роли снайпера. Нет никаких сомнений, что уровень мастерства находится на высоком уровне. "Рейнджерс" получили отличного хоккеиста, которого теперь надо превратить в настоящего профессионала. Сейчас он проходит через процесс обучения и будет прибавлять по ходу карьеры.