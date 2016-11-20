14:42 | ХОККЕЙ — НХЛ

Ален Виньо: "Бучневич не в той форме, которую мы ожидали"

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Главный тренер "Рейнджерс" Ален Виньо подчеркнул, что российский форвард Павел Бучневич не принимает участия в последних матчах клуба из-за проблем со спиной. Бучневич не выходил на лед уже в трех играх подряд. На данный момент на его счету 8 (4+4) очков в поединке.

Сейчас он не в той форме, которую мы от него ожидали, - цитирует официальный сайт "Рейнджерс" Виньо. - Его должны осмотреть врачи. Очевидно, дело тут не только в спазме мышц. Мы наметим план восстановления, и когда это сделаем, то я поделюсь с вами.

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