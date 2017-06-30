Алексей Житник: "Орлов? В плей-офф здорово выступили защитники "Нэшвилла" и "Питтсбурга", но не "Вашингтона"

Олимпийский чемпион 1992 года, экс-защитник "Лос-Анджелеса", "Баффало" и "Айлендерс" Алексей Житник признался, что не знает, заслужил ли Дмитрий Орлов новый контракт с "Вашингтоном". Накануне 25-летний хоккеист заключил 6-летнее соглашение с "Кэпиталс" на сумму 30,6 миллионов долларов.

– О новом контракте Орлова услышал от вас, – сообщил Житник. – Что ж, здорово, что Орлов подписал такой договор. Как говорится, дают – бери, бьют – беги. Кто платит, тот тебя и танцует. Пока затрудняюсь сказать, заслужил он или нет.

– Как он смотрелся в прошлом сезоне?

– Здорово выступили Брент Бернс и Эрик Карлссон, защита "Нэшвилла" и "Питтсбурга", а вот про оборону "Вашингтона" такого не скажу.

– Агент утверждает, что ему уготована роль в первой паре.

– Это покажет время, но никто не может гарантировать. Дмитрию нужно хорошо играть и приносить результат. От "Кэпиталс" ожидают многого, в регулярке нормально выступают, а в плей-офф чего-то не хватает. (Евгений БЕЛОУСОВ)