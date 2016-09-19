Алексей Житник: "Ничушкин? В НХЛ никто никого уговаривать не будет"

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о главном тренере "Далласа" Линди Раффе, из-за недопонимания с которым нападающий Валерий Ничушкин планирует продолжить карьеру в КХЛ.

– Я играл у Раффа десять лет, – отметил Житник. – Он очень харизматичный человек, но при этом очень простой и открытый в общении. Если ему что-то не нравится – он дает тебе об этом знать, объясняя, что ты не выполняешь или делаешь не так. Это подкупает. Да, он может накричать, но у него и чувство юмора хорошее, с ним и посмеяться можно. У меня с ним проблем никогда не было. Играл плохо – он меня вызывал и говорил: "Давай, соберись, меня твоя игра не устраивает". Уговаривать меня не надо было, да я и так понимал, что сыграл не лучшим образом. В абсолютном большинстве случаев его претензии были обоснованы. А если мне что-то не нравилось, игровое время, например, я всегда к нему подходил и разговаривал на этот счет. Он меня выслушивал, высказывал что-то в ответ, и мы находили понимание.

У каждого тренера есть пункты, от которых он не отходит. Вот у меня в "Атланте" такой же был тренер Боб Хартли. Тоже жесткий, и если ты не выполняешь его указания – садишься на лавку. И потом снова пытаешься пробиться в состав. Понимаете, в НХЛ никто никого уговаривать не будет. Там очередь такая, что если ты не первый, то уже не второй. Конкуренция высочайшая. Поэтому я не думаю, что проблема у Ничушкина в тренере. Тренеры меняются, но кто играет долго в Национальной хоккейной лиге – заиграет у любого.

А по поводу русофобии или того, что Рафф не дает играть в свой хоккей, – у нас в "Баффало" была во многом европейская команда. Калинин с Афиногеновым играли. И европейцы были ведущими игроками. Он никогда не смотрел в паспорт на предмет национальности или возраста. И всегда давал поблажки тем, чья игра его устраивала. Так что это все слухи и домыслы. (Игорь ЕРОНКО)