Алексей Жамнов: "Радуемся за Овечкина, потому что он представляет нашу страну в Северной Америке"

Олимпийский чемпион, бывший нападающий "Виннипега" и "Чикаго" Алексей Жамнов подчеркнул, что рад достижению форварда "Вашингтона" Александра Овечкина. 31-летний россиянин преодолел отметку в 1000 очков в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Питтсбургом".

– 1000 очков – это уровень, – приводит NHL.com/ru слова Жамнова. – Показатель стабильности игрока на протяжении многих лет. Мы радуемся за Сашу Овечкина, потому что он представляет нашу страну в Северной Америке. Из года в год забивать столько голов и набирать очки очень непросто. Это отличное достижение… В чем уникальность Овечкина? Это крупный форвард, играющий в агрессивный хоккей силового плана. Все знают, как здорово он умеет бросать. Всегда нацелен на ворота… Еще скажу, что я работаю в сборной России и не помню ни единого случая, чтобы Саша нашел какую-то причину для отказа. Он прилетает по первому зову и всегда играет за страну.