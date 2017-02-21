Алексей Яшин: "Ягр - один из величайших людей в истории хоккея"

Бывший нападающий ряда клубов НХЛ Алексей Яшин с восхищением отозвался о форварде "Флориды" Яромире Ягре. Чеху недавно исполнилось 45 лет, он продолжает набирать очки в лиге и занимает второе место в списке бомбардиров за всю историю, уступая только Уэйну Гретцки.

- Ягр следит за своей физической формой очень тщательно, - цитирует официальный сайт НХЛ Яшина. - Великий игрок, и все вратари от него плачут уже много лет. Хочу пожелать Яромиру здоровья и спортивного долголетия. Он для всех - отличный пример, как надо любить хоккей.

- О легендарном защитнике Крисе Челиосе рассказывали, что он ставил в сауну велотренажер и крутил до умопомрачения…

- Да, у меня тоже есть такая сауна. Я иногда это делаю.

- Вы слышали похожую историю о Яромире Ягре?

- Насколько я знаю, он очень много тренируется в зале, занимается физподготовкой. Поэтому в хорошей форме. Только за счет этого играет. При этом мастерство и уровень мышления никуда не делись. Это один из самых величайших людей в истории хоккея.