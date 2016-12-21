Алексей Яшин: "Ягр, как и Мессье, олицетворяет мировой хоккей и НХЛ"

Бывший форвард "Оттавы" и "Айлендерс" Алексей Яшин считает, что огромный талант помог нападающему "Флориды" Яромиру Ягру догнать Марка Мессье по результативности в истории НХЛ. Сегодня 44-летний чех сделал три голевые передачи и достиг отметки в 1887 (755+1132) очков за карьеру. Лидирует по этому показателю Уэйн Гретцки (2857).

- Ягр – великий игрок, он продолжает подтверждать это, - цитирует "Р-Спорт" Яшина. - Его огромный талант помог достичь такого показателя результативности в НХЛ, это говорит о его величии, – сказал Яшин по телефону. – Я только рад за Яромира и поздравляю его с этим достижением! Ягр, как и Мессье, олицетворяет мировой хоккей и НХЛ. Он всегда играл и играет на команду в первую очередь. Ничего невозможного нет, но, честно говоря, Ягру уже очень сложно будет догнать Гретцки по этому показателю.