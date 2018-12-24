Алексей Яшин: "Вопросов к Ковальчуку по игре нет"

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин, проведший 12 сезонов в НХЛ, считает, что никаких вопросов к Илье Ковальчуку по игре за "Лос-Анджелес" быть не может. По его словам, на игровые показатели российского хоккеиста могут влиять только травмы.

Ковальчук, вернувшийся в строй после травмы, набрал 3 (2+1) очка в двух последних матчах за "Лос-Анджелес" и был признан второй звездой дня по итогам игры против "Сан-Хосе"​ (3:2).

- Илья вылечил травму и теперь может проявить свое мастерство, - цитирует РИА Новости Яшина. - Здорово, что повреждение прошло: Ковальчук вернулся и забил два гола. В плане движения, понимания игры, мастерства – это великий игрок. Вопросов здесь быть не может. Другое дело, насколько хорошо он себя чувствует в плане травм.