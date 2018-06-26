Алексей Яшин: "Уверен, Ковальчук не растерял свой потенциал за пять лет вне НХЛ"

Бывший форвард "Оттавы" и "Айлендерс" Алексей Яшин уверен в успешном выступлении Ильи Ковальчука в составе "Лос-Анджелеса". 35-летний россиянин подписал трехлетний контракт с "Кингз".

– Уверен, Илья не растерял свой потенциал за пять лет вне НХЛ. Наоборот, он стал опытнее и мудрее как игрок, – цитируют "Известия" Яшина. – Все эти годы он был лидером СКА – сильнейшей команды КХЛ. Также он сыграл ключевую роль в победе сборной на Олимпиаде. Чтобы там ни говорили про уровень этих турниров – он достойный, раз Ковальчук при первом же желании вернуться за океан без проблем нашел себе клуб. Причем спрос на него был высокий с весны.