Алексей Яшин: "Уход Шипачева? "Вегас" ничего не потерял в плане контракта и денег"

Акционер клуба-дебютанта НХЛ "Вегас Голден Найтс" Алексей Яшин связывает успешное выступление команды в регулярном чемпионате лиги с тем, что в этом клубе игроки получили шанс проявить себя. За девять игр до конца "регулярки" "рыцари" занимают второе место в Западной конференции (73 игры, 99 очков).

– Вас удивил успех "Вегаса" в дебютном для себя сезоне в НХЛ?

– Конечно, это неожиданность. Обычно в первый сезон в НХЛ у команд-новичков мало что получается. Но хоккеисты, которые играют сейчас в Лас-Вегасе, не всегда могли себя проявить в других командах из-за наличия там сильных игроков. Эти ребята выступали в третьих-четвертых звеньях, не всегда имели игровое время в большинстве или каких-то ключевых ситуациях, чтобы себя проявить. Сейчас у них появилась такая возможность. Например, в конце прошлой недели Вильям Карлссон сделал хет-трик в матче с "Калгари". Молодой парень, который в прошлые два сезона не поднимался выше третьего звена в "Коламбусе". Я вижу, как появилась вторая жизнь, возможность себя проявить. Многие ребята цепляются за это с таким азартом и воодушевлением, что команда просто летает по площадке. В этом плане все очень удачно сошлось для "Вегаса". Надеюсь, команда продолжит так играть и заявит о себе в плей-офф.

– Насколько это удачное выступление подняло стоимость вашего пакета акций?

– Сегодня, насколько я знаю, есть высокий интерес к клубу и его акциям. Но ответить про рост стоимости можно будет только в момент продажи, когда я буду понимать разницу, за сколько их купил и за сколько продал. Пока я этого делать не собираюсь.

– Вы имеете полномочия вмешиваться в оперативное управление "Вегаса"?

– Сейчас меня устраивает игра команды и развитие клуба как бизнеса. Если появятся вопросы, я их могу задать и получить информацию, которая мне нужна. Сейчас дела идут достаточно хорошо – смысла вмешиваться нет.

– Вы могли вмешаться в ситуацию с уходом Вадима Шипачева из "Вегаса"?

– Генеральный менеджер делает свою работу так, как он это понимает. Наверняка с основным хозяином "Вегаса" они переговорили, какое решение принять по Шипачеву. Насколько я понимаю, ситуация разрешилась, обе стороны остались довольны. Вадим вернулся туда, куда хотел. Ему очень нравится в России и Петербурге. Лас-Вегас тоже ничего не потерял в плане контракта и денег, поэтому они тоже довольны и двигаются вперед. Вмешиваться надо было только в том случае, если бы разногласия были неразрешимы. Но обе стороны довольно быстро и по-доброму решили этот вопрос. И я не думаю, что эта история с НХЛ повлияла на Вадима в истории с Олимпиадой. Да, он оказался вне состава сборной после поражения в стартовом матче от Словакии (2:3), но я считаю, что события в Корее и Вегасе стоит рассматривать отдельно друг от друга.