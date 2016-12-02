Алексей Яшин: "Не скажу, что вложил в "Вегас" какие-то огромные деньги"

Бывший нападающий сборной России Алексей Яшин подтвердил информацию о том, что стал миноритарным акционером "Вегаса". "Голден Найтс", который стал 31-м клубом НХЛ, начнет выступать в лиге со следующего сезона.

Напомним, во время игровой карьеры Яшин с 1993 по 2001-й выступал за "Оттаву", после чего перешел в "Айлендерс", цвета которого защищал до 2007 года.

- Не скажу, что я вложил какие-то огромные суммы, - приводит пресс-служба НХЛ слова Яшина. - Не надо придумывать, что я купил полностью команду. Это не так, - сразу предупреждает Яшин. - Да, есть факт, что я стал совладельцем. Но почему не хочу о деньгах говорить? Кому-то они покажутся маленькими, кому-то - большими. Зачем будоражить людей?

Единственный минус - Лас-Вегас вообще-то далековат. Ведь я живу в Москве, много времени провожу в России. Летать на каждую игру "Вегаса" не смогу. Но у меня есть интерес, чтобы эта команда играла лучше. И чтобы она дорожала - эта инвестиция действительно должна работать.

В этом смысле я хочу быть вовлеченным в дело. И с радостью откликнусь, если возникнет возможность помочь руководству команды - тем, кто будет заниматься хоккеем. Например, генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи - если ему будет нужна моя помощь, я с удовольствием отзовусь.