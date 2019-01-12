Алексей Яшин: "Бобровский больше не хочет играть в "Коламбусе", должна произойти какая-то сделка"

Бывший капитан сборной России Алексей Яшин, проведший 12 сезонов в НХЛ, выразил мнение, российский вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский должен перейти в другой клуб до конца текущего сезона.

Ранее стало известно о том, что руководство клуба отстранило 30-летнего Бобровского от домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ с "Нэшвиллом". Генеральный менеджер команды Ярмо Кекалайнен заявил, что "Бобровский не оправдал ожиданий клуба и пошел вразрез с внутриколлективными ценностями".

– Ситуацию с Бобровским комментировать не берусь, потому что ничего не знаю об этом, – цитирует ТАСС Яшина. – В хоккее иногда случаются конфликты между тренерами и игроками – это нормально, и если его отстранили, значит, это решение тренера и клуба. Бобровский – великий вратарь, здесь вопросов нет, но как я понимаю, он сам больше не хочет играть в "Коламбусе", поэтому, я думаю, что должна произойти какая-то сделка до конца сезона. Зная НХЛ, сложно говорить, какая команда подойдет Бобровскому – здесь вопрос в том, какая команда захочет видеть его в своих рядах и предложит сделку.