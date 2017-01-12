Алексей Морозов: "Надеюсь, за Овечкиным потянутся и другие наши ребята"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Алексей Морозов прокомментировал достижение капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который набрал 1000 очков в карьере НХЛ.

– Такого рекорда Овечкина нелегко достичь, и это говорит о его стабильности и мастерстве, - сказал Морозов. - Он много лет к этому шел, и мы все надеемся, что и дальше будет также выступать. Рад за Сашу и поздравляю его с таким личным достижением. Но на этом нельзя останавливаться, нужно идти вперед. Ему только 31 год, и все еще впереди. Пусть бьет другие рекорды.

– Как думаете, сможет Овечкин догнать по голам Гретцки?

– Тяжеловато, конечно, перебить рекорд Гретцки, но, думаю, у Саши есть цель. Он выходит на каждый матч и пытается забить. И если он будет идти к своей цели, то все может получиться, потому что у него есть все задатки: и мастерство, и трудолюбие, и стремление. Будем болеть и надеяться, что он сможет достичь той планки, которую сам себе поставил.

– Насколько достижение Овечкина значимо для всего российского хоккея, ведь на Сашу смотрит молодежь?

– Конечно. И молодые ребята, и дети смотрят на Овечкина, следят за ним, равняются на него. Для многих он является кумиром. Это очень хороший пример для нашего молодого поколения. Надеюсь, что за Сашей тоже кто-то потянется, и не за горами пятый наш игрок в этом списке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)