Алексей Морозов: "Малкин может набрать 1000 очков в НХЛ"

Бывший нападающий "Питтсбурга" Алексей Морозов прокомментировал достижение капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, который набрал 1000 очков в карьере НХЛ.

– Сейчас не видно, кто может покорить планку в 1000 очков?

– Многие могут. Тот же Малкин. У нас в НХЛ много представителей российской школы хоккея. Будем за всех болеть. Понятно, что таких форвардов, как Овечкин, Малкин, Дацюк, не так много в мире.

– Как думаете, сколько еще Александр сможет играть на таком высоком уровне, который демонстрирует сейчас?

– Все зависит от него, от подготовки к сезону, от его здоровья. У Овечкина здоровье есть, он крепкий парень. Несколько лет он сто процентов будет так играть. Думаю, лет пять – семь еще поиграет на высоком уровне.

– Наставник "Вашингтона" Барри Тротц заявил, что, когда Овечкин обошел по голам Федорова, он стал играть свободнее. Согласны с таким мнением?

– Я не думаю, что Саша зацикливался на том, чтобы обойти кого-то, а сейчас расслабился. Он настраивается на каждый матч, выходит и пытается принести максимальную пользу для своей команды в каждой игре голами, передачами и черновой работой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)