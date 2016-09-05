Алексей Марченко: "В "Детройте" все хотели, чтобы Дацюк остался, но ничто не вечно"

Защитник сборной России Алексей Марченко подчеркнул, что переговоры о новом контракте с "Детройтом" прошли достаточно быстро. Он выступает за "Ред Уингз" с 2013 года. Прошедшим летом истек его двухлетний контракт, о новом соглашении на три года было объявлено в начале июля.

Он также отметил, что в "Детройте" все хотели, чтобы в команде остался Павел Дацюк. Форвард в середине июня объявил о завершении карьеры в НХЛ и вернулся на родину, подписав контракт со СКА.– Удалось достаточно быстро договориться в течение месяца, – приводит ТАСС слова Марченко. – Уже в июне было понятно, что есть контракт, который можно подписать и не думать об этом. Дацюк? Жизнь продолжается, надо двигаться вперед. Уходили и Айзерман с Лидстремом, но продолжали играть. Понятно, что все хотели, чтобы Паша остался, но ничто не вечно.