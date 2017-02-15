Алексей Марченко: "Нужно доказывать, что в "Детройте" были не правы на мой счет"

Российский защитник "Торонто" Алексей Марченко намерен доказать, что в "Детройте" были не правы, выставив хоккеиста на драфт отказов в начале месяца. Тем не менее он с пониманием относится к решению "Ред Уингз".

- Более-менее понимаю причины, почему "Детройт" выставил меня на драфт отказов, - цитирует пресс-служба лиги Марченко. - У них был перебор в линии обороны, и надо было принимать какое-то решение. Лишним - в их понимании - оказался я. Мое дело сейчас доказывать, что они были не правы. Но такова судьба, ничего поделать уже нельзя, так что смотреть нужно только в будущее.