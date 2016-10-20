Алексей Марченко: "Не могу сказать, что "Детройт" ощущает давление на старте сезона"

Защитник "Детройта" Алексей Марченко после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Рейнджерс" (2:1) подчеркнул, что команда не ощущает давления на старте сезона. По его словам, "Ред Уингз" необходимо совершать как можно меньше ошибок, и результат не заставит себя ждать.

- Никто не вступает в новый сезон, чтобы не попасть в плей-офф, и мы не исключение, - приводит официальный сайт НХЛ слова Марченко. - Я бы не сказал, что команда чувствует особенное давление в начале этого сезона. Надо действовать без ошибок и стараться выигрывать каждую игру. Все остальное придет само собой.