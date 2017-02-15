Алексей Марченко: "Надежда на то, что останусь в НХЛ у меня была"

Защитник "Торонто" Алексей Марченко признался, что у него была надежда на то, что он останется в НХЛ после того, как "Детройт" выстпавил его на драфт отказов. Напомним, 25-летний игрок в начале месяца сменил команду.

- Надежда на то, что останусь в НХЛ у меня была, – цитирует пресс-служба лиги Марченко. – Я все-таки был уверен, что являюсь достаточно хорошим игроком, чтобы меня забрала какая-либо из команд. Но, конечно, волнение все равно было. Возьмут, не возьмут? Сидишь целый день, ждешь звонка. В субботу позвонил Кен Холланд и сказал, что меня забрал "Торонто". Вскоре уже вышел на связь Лу Ламорелло, объяснил, где мне предстоит встретиться с командой.