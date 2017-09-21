Алексей Липанов: "В "Тампе" ни у кого из лидеров звездности нет"

Нападающий "Бэрри Колтс" Алексей Липанов, выбранный "Тампа-Бэй" на драфте-2017, поделился впечатлениями от тренировочного лагеря "Молний". Хоккеист отметил, что ни у кого из лидеров клуба нет звездной болезни.

– Это огромный опыт для меня, – признался Липанов. – Тренироваться и играть против звезд НХЛ – совсем другой уровень. Было приятно получить шанс выступить в первой игре предсезонки, да еще и домашней.

– Тренировки значительно отличались от предсезонки в России?

– Конечно, здесь по-другому: высокая скорость, больше хитов, бросков, маленькая площадка. На кэмпе приличная нагрузка была, интенсивные тренировки, форчеки, бэкчеки, пауз практически нет. За часовое занятие успевали делать по 10-12 упражнений.

– Какими показались суперзвезды "Тампы"?

– Отличная атмосфера в коллективе, все парни дружелюбные и веселые. Ни у кого из лидеров звездности нет, все на одном уровне общаются между собой, независимо приехал ты из АХЛ, юниорки или России. Очень хороший тренерский штаб, любую ошибку стараются объяснить.

В первый раз, когда приехал на тренировку, поразил, сколько на парковке "Феррари", "Мазерати", "Бентли" и закаченных "Мерсов". (Евгений БЕЛОУСОВ)