Алексей Липанов: "С "Садбери" можем выбить "Бэрри" из плей-офф"

Российский нападающий "Бэрри Колтс" Алексей Липанов прокомментировал обмен на Дмитрия Соколова в "Садбери" в Лиге Онтарио. Форвард отметил, что он связывался с представителями новой команды, где его очень ждут.

– Сегодня в 10 утра генеральный менеджер "Колтс" вызвал на арену, – заявил Липанов. Там в присутствии всего штаба мне сообщили, что меня обменяли в "Садбери", поскольку в следующем сезоне меня вряд ли отправят в юниорскую лигу. А в "Бэрри" планируют побороться на Мемориальный Кубок, поэтому решились на этот обмен.

– Уже общались с новым клубом?

– Да. Мне позвонил генменеджер и сказал, что меня очень ждут. Завтра я отправляюсь в Садбери, а на следующий день встретимся с бывшим клубом в матче регулярки.

– Каково перебираться в стан аутсайдера лиги?

– Конечно, неприятно. Но если "Вулфс" всего на 6 очков отстает от восьмерки, мы еще можем встретиться с "Бэрри" в плей-офф и выбить их (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что на прошлогоднем драфте НХЛ Липанова выбрала "Тампа-Бэй".