Алексей Липанов: "Надеюсь, помогу "Тампе" выиграть Кубок Стэнли"

Нападающий Алексей Липанов, выбранный "Тампа-Бэй" под 76-м номером на драфте НХЛ-2017, отметил, что хотел бы помочь команде выиграть Кубок Стэнли. По его словам, с россиянами будет проще найти общий язык.



- Сейчас чувствую некое облегчение – уже выбрали, я этим доволен, - цитирует Липанова русскоязычная версия официального сайт НХЛ. – Хотелось быть выбранным раньше, но и третий раунд – неплохо, я доволен выбором. Могу отдать первый и финальный пас, хорошо вижу площадку, у меня хорошие бросок и дриблинг, хорошо играю в защите. Надеюсь, помогу им выиграть Кубок Стэнли.



Знаю Мишу Сергачева – мы с ним играли на юниорском чемпионате мира. Знаю русских игроков, но лично не знаком. Ну и, в первую очередь, знаю, что там тепло и океан. Кажется, очень трудно совмещать хоккей и пляжи, но я буду стараться все делать, чтобы только играть в хоккей, а потом уже можно будет отдохнуть.



Надеюсь показать себя во всей красе в тренировочных лагерях, а там уже как пойдет. Но, скорее всего, проведу сезон в "Бэрри Кольтс". Думаю, мне поможет то, что в "Тампе" много русских, с ними всегда проще, свой язык. Надо будет подучить английский, тогда уже будет все хорошо.