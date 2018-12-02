Алексей Ковалев: "Овечкин заберет рекорд Гретцки, он это заслужил

Олимпийский чемпион-1992 Алексей Ковалев полагает, что форвард "Вашингтона" Александр Овечкин может побить рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. У канадца на счету 894 шайбы, Александр на данный момент забил 626 раз.

"Думаю, Ови сможет обогнать Гретцки по голам за карьеру. Здоровье есть. Главное, обойтись без травм. Если на таком же уровне поиграет ещё лет пять, то вплотную приблизится к Уэйну. Спокойно заберет его рекорд. С одной стороны, это станет выдающимся подвигом. С другой – Овечкин это заслужил годами в НХЛ. Поначалу он был более эгоистичным, работал на свою статистику. А в последние года три много забивает, но стал чаще трудиться на команду. В результате – Кубок Стэнли", – приводит слова Ковалева официальный сайт НХЛ.

Александр Овечкин играет в Национальной хоккейной лиге с сезона-2005/06. За это время он забросил 626 шайб и сделал 527 передач в регулярных чемпионатах.