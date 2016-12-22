Алексей Емелин: "Заброшенная шайба в начале этого сезона придала мне немало положительных эмоций"

Российский защитник "Монреаля" Алексей Емелин признался, что гол в начале регулярного чемпионата НХЛ придал ему немало положительных эмоций. Также он отметил, что перед стартом сезона изменил свою подготовку, что приносит результаты.

- Давно не удавалось отличиться голом, поэтому заброшенная шайба в начале этого сезона придала мне немало положительных эмоций, – цитирует пресс-служба лиги Емелина. – Можно сказать, что это раскрепостило меня психологически в какой-то степени. Такие вещи помогают в достижении целей.

После каждого сезона я делаю определенные выводы и работу над ошибками. Всегда думаю о том, что можно исправить или изменить в лучшую сторону. В этом году я поменял подготовку к сезону. На мой взгляд, пока она работает хорошо по сравнению с предыдущими годами. Безусловно, сыграло роль и то, что у меня сейчас новый партнер по обороне. Мы с Уэбером очень сильно помогаем друг другу и активно работаем вместе над качеством нашей игры в паре.