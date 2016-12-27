Алексей Емелин: "Уже не помню, когда попадал на празднование Нового года из-за выездных матчей"

Защитник "Монреаля" Алексей Емелин признался, что из-за выездных матчей регулярного чемпионата НХЛ уже и не помнит, когда ему удавалось отпраздновать Новый год. Российский хоккеист с 2011 года выступает в североамериканской лиге.

- Женя Малкин смотрит "Иронию судьбы" на Новый год? Конечно, мы тоже постоянно смотрим этот фильм в преддверии праздников, - цитирует пресс-служба лиги Емелина. - Это традиция. Честно говоря, я уже не помню, когда попадал на празднование Нового года здесь, если говорит именно о наступлении календарного года. Так получается постоянно, что в это время у нас проходят выездные матчи, поэтому в традиционном плане не удается посидеть.

- Какие-то фильмы еще вспоминаются? Наверняка не только "Ирония судьбы" в вашем списке любимых фильмов.

- Мы с семьей очень любим советские фильмы, частенько пересматриваем "Кавказскую пленницу", "Бриллиантовую руку". На самом деле наслаждаемся просмотром большого количества добрых комедий из советского времени. Это поднимает настроение, а шутки не устаревают.