Алексей Емелин: "Радулову трудно что-то советовать"

Защитник "Монреаля" Алексей Емелин отметил, что вопрос о продлении контракта с клубом пока не поднимался. Его нынешнее четырехлетнее соглашение истекает летом 2018 года. По словам Емелина, он пока еще не общался с двумя именитыми новичками "Канадиенс" – защитником Ши Уэбером и нападающим Александром Радуловым.

– Пока говорить еще рано, два сезона впереди – этот вопрос пока не поднимался. Вопрос с контрактом обсуждается всегда по-разному, – цитирует ТАСС Емелина. – До этого я подписал его за полгода до окончания, кто-то подписывает уже после окончания действующего контракта. Еще впереди два сезона, и стараюсь думать о подготовке к ним и об успешной игре.

Уэбера я один раз видел, но толком пообщаться не сумели. Радулов – опытный, состоявшийся игрок, трудно ему что-то советовать. После подписания контракта с ним еще не общался, еще успеем, когда вернусь в "Монреаль".