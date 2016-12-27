08:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Алексей Емелин: "Радулов усилил "Монреаль", безусловно"

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Защитник "Монреаля" Алексей Емелин уверен, что его соотечественник и одноклубник Александр Радулов, перебравшийся в команду летом усилил команду. 30-летнему нападающему удалось быстро адаптироваться, поэтому он в этом сезоне набрал 23 (6+17) очка в 32 матчах.

- Александр Радулов очень легко влился в коллектив, - цитирует пресс-служба лиги Емелина. - У нас в "Монреале" много русских ребят, есть с кем поговорить всегда. Плюс ко всему здесь есть хоккеисты из "Нэшвилла", с которыми он был знаком еще со времен выступления за "Предаторз". Приятно, что у него многое получается в составе нашей команды, он усилил "Канадиенс", безусловно. Адаптация прошла хорошо.

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/five-questions-with-alexey-emelin/c-285053114

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