Алексей Емелин: "Монреаль" хорошо начал сезон, но из-за травм наметился небольшой спад"

Российский защитник "Монреаля" Алексей Емелин отметил, что на выступлениях его команды в прошлом сезоне НХЛ сказалась травма вратаря Кэри Прайса. В этом "Канадиенс" опять имеют проблемы с травмированными игроками, но россиянин надеется, что они скоро восстановятся и помогут команде пробиться в плей-офф.

- В прошлом сезоне действительно травма Кэри Прайса очень сильно повлияла на наше выступление, – цитирует пресс-служба лиги Емелина. – Знаете, правильно говорится, что хороший вратарь – это половина команды. Наш случай не является исключением. Без Прайса, конечно, мы начали проигрывать много матчей и не смогли попасть в плей-офф. Очевидно, что в этом сезоне мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы не допускать нападающих на его пятачок, будем максимально оберегать нашего вратаря. Это поможет избежать ненужных столкновений с форвардами соперников и уменьшит риск получения травмы.

Мы хорошо начали этот чемпионат. В общем и целом, и сейчас дела складываются неплохо, но, к сожалению, в последнее время на нас свалилась череда травм, поэтому все же небольшой спад наметился. Тем не менее считаю, что "Монреалю" ничего кардинально менять не надо. Нам необходимо продолжать играть в свою игру, раз уж на данный момент у нас неплохо получается. Большим плюсом станет возвращение травмированных хоккеистов. Надеюсь, что они полностью подлечатся и помогут "Канадиенс" попасть в плей-офф, а там уже будем решать совсем другие задачи.