Алексей Дементьев: "Сент-Луис" рискнул, взяв в первом раунде драфта Костина"

Агент Алексей Дементьев выразил мнение, что "Сент-Луис" пошел на риск, выбрав в первом раунде драфта российского нападающего Клима Костина. Выступающий в системе московского "Динамо" 18-летний россиянин был выбран "Сент-Луисом" под последним (31-м) номером. Также клуб выбрал под 20-м номером канадского форварда Роберта Томаса.

– Удивляться такому низкому выбору нечего, – приводит ТАСС слова Дементьева. – У "Сент– Луиса" уже был выбор в этом раунде. Они выбирали во второй раз, поэтому могли позволить себе рискнуть. Риск в том, что человек пропустил достаточно много времени в течение сезона. О шансах Костина сложно говорить сейчас. Ему нужно начать сезон.

Драфт – это такая вещь, которая является полностью непредсказуемой. Какими бы ни были рейтинги, они никогда не влияют на клубы и их скаутов. Команды обладают достаточно профессиональным штатом и делают выбор на основе своих знаний. Как мы видим, многие игроки, которых забрали в первом раунде, высоко не котировались, но, тем не менее, их взяли именно в первом раунде.