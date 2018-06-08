Алексей Бадюков: "Победа в Кубке Стэнли стала вершиной, которая окончательно закрыла все вопросы о величии Овечкина"

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал "СЭ" победу "Вашингтона" в финале Кубка Стэнли. "Кэпиталз" в пятом матче серии переиграли "Вегас" со счетом 4:3 и выиграл серию (4-1).

– Это была очень тяжелая игра для "Вашингтона", – отметил Бадюков. – "Вегас" у себя дома попытался сыграть в свой хоккей, но "Вашингтон" не пропустил и отличился в контратаке. В дальнейшем игра только раскочегарилась – особенно под конец второго периода, когда тяжело было предугадать исход матча. "Вегас" в своем стиле забрасывал шайбы и старался гнуть свою линию. Но "Вашингтон" провел сумасшедший третий период. Вначале забросили такие шайбы! Конечно, рано или поздно это должно было принести желаемый результат. В концовке на вбрасывании они сыграли почти идеально. Все было сделано четко. Хочу поздравить отдельно Александра Овечкина. Он заработал удаление, реализовал большинство. Вся команда пласталась за капитана, он заслуженно получил звание лучшего игрока. Все знают о величии Овечкина, как хоккеиста и как человека. Но этот Кубок Стэнли станет неким ориентиром и вершиной, которая окончательно закроет все вопросы о величии его игрока. Рад за Евгения Кузнецова. У него еще долгая карьера впереди – надеюсь, он еще покажет результат в "Вашингтоне" и в НХЛ. (Игорь НОВИКОВ)