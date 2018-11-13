Александр Якушев: "Стать членом Зала славы для меня, хоккеиста, который никогда не играл в НХЛ, - это огромная гордость и честь"

Легендарный советский хоккеист Александр Якушев рассказал, что для него огромная честь стать членом Зала славы.

Он стал третьим советским хоккеистом Зала славы, никогда не игравшим в НХЛ. В 2005 году подобной чести удостоился Валерий Харламов, а в 1989 году – Третьяк.

- Я счастлив, что стою на этой сцене, - приводит ТАСС слова Якушева. - Стать членом Зала славы для меня, хоккеиста, который никогда не играл в НХЛ, - это огромная гордость и честь. Я горд тем, что провел всю карьеру в любимом клубе моего детства, московском "Спартаке", с которым мне трижды удалось выиграть чемпионат СССР

Якушев завершил профессиональную карьеру более 35 лет назад и, следовательно, теоретически мог быть принят в Зал славы еще в 1986 году – в таком случае он стал бы первым в истории советским хоккеистом, удостоенной этой чести, опередив на три года самого Владислава Третьяка. Однако ждать своей очереди Якушеву пришлось 32 года.