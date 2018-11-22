Александр Якушев: "Следующими в Зале славы жду Могильного, Дацюка и Касатонова"

Девятый член Зала хоккейной славы от России Александр Якушев в интервью "СЭ" рассказал, кто из россиян, по его мнению, будет включен в Зал следующим.
– Кого следующими из наших ожидаете в Зале славы?
– Те, кто играет сегодня, пусть продолжают выходить на лед как можно дольше! А из тех, кто завершил выступления в НХЛ, в ближайшие годы ожидаю увидеть в Зале славы Сашу Могильного и Пашу Дацюка. Из тех, кто постарше – Леша Касатонов. Дай бог ему присоединиться в Зале славы к трем партнерам по великой пятерке! Тот же Илья Ковальчук сейчас в НХЛ вернулся, так что про него в этом контексте тоже говорить еще рано. (Игорь Рабинер)
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/aleksandr-yakushev-hokkeist-vklyuchenie-v-zal-hokkeynoy-slavy-v-toronto-intervyu-1482039/