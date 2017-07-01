Александр Волков: "В лагере новичков "Тампы" собралась русская бригада"

Новичок "Тампы" Александр Волков отметил, что в лагере "Лайтнинг" собралась русская бригада. Он также добавил, что на тренировках игроков попросили обходиться без силовых приемов.

- В кэмпе собраны все молодые игроки системы, - подчеркнул Волков. – Нас попросили кататься спокойно и на двусторонках обходиться без силовых приемов и напряга. На этом сборе посмотрят возможности игроков, а мы познакомимся со штабом "Тампы" и "Сиракьюз". Руководит тренер "Кранч" Бенуа Гру – очень хороший веселый мужик, хорошо относится к русским. Денис Ян, отыгравший в прошлом сезоне несколько матчей за "Сиракьюз", сказал, что наставник относится с пониманием.

- Россиян на кэмпе хватает.

- У нас подобралась классная русская бригада – Денис, еще Миша Сергачев и Алексей Липанов. Вместе ужинаем и вечером отдыхаем. Поигравшие в Канаде парни помогают нам с Лехой с переводом.

- Во Флориде нравится?

- Пока не определился. У нас пока все время уходит на тренировки, и только вчера выбирались на пляж. А вообще жарко, как будто на отдыхе (улыбается). (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 19-летний Волков был выбран "молниями" на драфте-2017 под 48-м номером. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб СКА в МХЛ.