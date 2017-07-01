Александр Волков: "Ближайший сезон начну в фарм-клубе "Тампы"

Нападающий Александр Волков подчеркнул, что подписал контракт с "Тампой" на следующий день после предложения. Он также добавил, что предстоящий сезон начнет в фарм-клубе.

– Недавно из клуба позвонили агенту и сказали, что готовы предложить контракт, – отметил Волков. – Откладывать не стал и подписал на следующий день. В Тампе познакомились со Стивом Айзерманом, который рассказал о планах на меня и почему взяли в команду.

– На что вы рассчитываете в следующем сезоне?

– По словам генерального менеджера, в "Тампе" есть ряд игроков – Денис Ян, Митчелл Стивенс, Мэттью Джозеф и я, которые в будущем претендуют на попадание в главную команду, но пока нам надо окрепнуть, адаптироваться и показать себя в "Сиракьюз Кранч". Кто будет лучше работать, того и привлекут в НХЛ. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, что 19-летний Волков был выбран "молниями" на драфте-2017 под 48-м номером. В минувшем сезоне он выступал за фарм-клуб СКА в МХЛ.