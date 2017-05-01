Александр Стин: "Мне понравилось, как "Сент-Луис" играл во второй половине матча с "Нэшвиллом"

Нападающий "Сент-Луиса" Александр Стин остался доволен игрой команды в матче 1/4 финала плей-офф НХЛ против "Нэшвилла", несмотря на поражение (1:3). Стин провел единственную шайбу за "Блюз", "Предаторз" вышел вперед в серии (2-1).

- Играют две крепкие команды, - цитирует официальный сайт НХЛ Стина. - Я знал, что серия обещает быть тяжелой. Не думаю, что кто-то разочарован. Мы уступали и выходили вперед. Особенно мне понравилось, как мы играли во второй половине матча. Это плей-офф. Мне нравится наш ритм, наш менталитет.