Александр Семак: "85 процентов, что "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли"

Экс-нападающий "Нью-Джерси", "Тампы" и "Айлендерс", чемпион мира-1990 Александр Семак поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли. В четвертом матче финала "Вашингтон" одолел "Вегас" (6:2) и повел в серии (3-1). Российский форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет ассистентский покер.

- Счет 3-1, и на 85 процентов "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли, - заявил Семак. - Но в финале всякое случается, ведь НХЛ непредсказуема. Рад за Женю Кузнецова, против которым мы играли в свое время с "Толпаром". Правильно, что давали ему персонального сторожа. Вот, что "Вегасу" надо делать. При всем желании им было тяжело подстроить звенья, чтобы закрыть первую тройку, потому что играли в гостях, и "Вашингтон" имел право на последнюю смену. (Евгений БЕЛОУСОВ)