Александр Семак: "85 процентов, что "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли"

Экс-нападающий "Нью-Джерси", "Тампы" и "Айлендерс", чемпион мира-1990 Александр Семак поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли. В четвертом матче финала "Вашингтон" одолел "Вегас" (6:2) и повел в серии (3-1). Российский форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет ассистентский покер.
- Счет 3-1, и на 85 процентов "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли, - заявил Семак. - Но в финале всякое случается, ведь НХЛ непредсказуема. Рад за Женю Кузнецова, против которым мы играли в свое время с "Толпаром". Правильно, что давали ему персонального сторожа. Вот, что "Вегасу" надо делать. При всем желании им было тяжело подстроить звенья, чтобы закрыть первую тройку, потому что играли в гостях, и "Вашингтон" имел право на последнюю смену. (Евгений БЕЛОУСОВ)
.BattleFish.
почему не 146!?
12:13
fifa_guru
shvedero )) ага. если 31 из 32 финалов выигрывала команда которая вела при счете 3-1, то получается почти 97%. это куда логичнее
12:08
shvedero
откуда число, почему не 86? ...
11:53