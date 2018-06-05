11:49 | Хоккей — НХЛ

Александр Семак: "85 процентов, что "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли"

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Экс-нападающий "Нью-Джерси", "Тампы" и "Айлендерс", чемпион мира-1990 Александр Семак поделился мнением о финальной серии Кубка Стэнли. В четвертом матче финала "Вашингтон" одолел "Вегас" (6:2) и повел в серии (3-1). Российский форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет ассистентский покер. 

- Счет 3-1, и на 85 процентов "Вашингтон" выиграет Кубок Стэнли, - заявил Семак. - Но в финале всякое случается, ведь НХЛ непредсказуема. Рад за Женю Кузнецова, против которым мы играли в свое время с "Толпаром". Правильно, что давали ему персонального сторожа. Вот, что "Вегасу" надо делать. При всем желании им было тяжело подстроить звенья, чтобы закрыть первую тройку, потому что играли в гостях, и "Вашингтон" имел право на последнюю смену. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы сюжета: Финал Кубка Стэнли-2018. Овечкин против "Вегаса"
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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.BattleFish.

почему не 146!?

12:13

fifa_guru

shvedero )) ага. если 31 из 32 финалов выигрывала команда которая вела при счете 3-1, то получается почти 97%. это куда логичнее

12:08

shvedero

откуда число, почему не 86? ...

11:53

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