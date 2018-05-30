Александр Самедов: "Жду Кузнецова на чемпионате мира. Билеты ему обещал"

Полузащитник сборной России Александр Самедов прогнозировал, что "Тампа" обыграет "Вашингтон" и выйдет в финал Кубка Стэнли. Также хавбек рассказал об дружбе с форвардом "Кэпиталз" Евгением Кузнецовым и поделился мнением о сенсационном выходе "Вегаса" в решающую серию плей-офф НХЛ.

– Видел, как вы с Дзюбой спорили на исход седьмого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли "Тампа" – "Вашингтон". Артем выиграл.

– Я, честно, верил больше в "Тампу". Состав безумный! Считал ее главным фаворитом Кубка. Не угадал. Хотя ни с кем из наших ребят в "Лайтнинг" не знаком, в отличие от вашингтонских.

– Мы с Кучеровым в январе разговаривали, и он выражал уверенность, что его фамилию никто из российских футболистов не знает.

– Скажите Никите, что его все очень хорошо знают. И считают мегахоккеистом! Очень крутой парень.

– Созванивались ли с Овечкиным или Кузнецовым после выхода в финал?

– Созванивался с Кузнецовым перед седьмым матчем. Сейчас уже не буду их трогать. С Кузей мы познакомились на свадьбе у Овечкина. Сдружились, общаемся. Хороший парень! С интеллектом – и на льду, и в жизни.

Жду его на чемпионате мира. Правда, я посмотрел – если финал дойдет до седьмого матча, то последний – 13 июня, и тогда на матч открытия ЧМ-2018 он вряд ли успеет. Но, может, раньше разберутся. Билеты я ему обещал. При любом исходе финала.

– Выиграют они у "Вегаса"?

– Вообще не могу понять, как возможно то, что сделал "Вегас". В голове не укладывается. Мне кажется, это будет сильный удар по лиге, если выяснится, что можно собрать команду в межсезонье из хоккеистов, оказавшихся не нужными в других клубах, – и с ходу выиграть Кубок Стэнли. Не верил в них ни с "Лос-Анджелесом", ни с "Сан-Хосе", ни с "Виннипегом", – а они им в общей сложности три матча проиграли. Ну, Флери. Но остальные-то в третьих-четвертых звеньях играли! Карлссон – четвертое звено "Коламбуса", в прошлом сезоне – шесть голов. А в этом – 43. Я в шоке! (Игорь РАБИНЕР)

После первого матча финала Кубка Стэнли "Вашингтон" уступает "Вегасу" (0-1). Вторая игра серии состоится в ночь на 31 мая на льду "Голден Найтс".

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах страны. Сборная России в группе A сыграет с Саудовской Аравией (14 июня, Москва, "Лужники"), Египтом (19 июня, Санкт-Петербург) и Уругваем (25 июня, Самара).

Полная версия интервью с Александром Самедовым