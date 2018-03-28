Александр Самедов: "Кузнецов приглашает на игры "Кэпиталз", но я болею за "Рейнджерс"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Самедов в интервью "МК" признался, что мечтает попасть на матч НХЛ. Хавбек отметил, что несмотря на дружбу с Александром Овечкиным, его любимой командой в заокеанской лиге является не "Вашингтон".

– Вы любите смотреть американский баскетбол, матчи НХЛ, дружите с Овечкиным. Ездили в Вашингтон поболеть за друга?

– Пока нет, но мечтаю. Меня туда постоянно зовут. Женя Кузнецов сейчас тоже играет за Вашингтон, и когда он звонит, например, поздравить меня с победой, то обязательно приглашает на игры "Кэпиталз". Но я, к сожалению, не болею за "Кэпиталз", я болею за "Нью-Йорк Рейнджерс".

– Случается, что после окончания карьеры спортсмены меняют свое амплуа – просто для своего собственного развития, не для продолжения профессиональной карьеры. Алексей Смертин бегает марафоны, Евгений Кафельников довольно хорошо играет в гольф. Вы в хоккей играть будете?

– Я займусь единоборствами. Просто спортсмену после многолетних ежедневных тренировок очень легко потерять форму, закончив карьеру. Идти на беговую дорожку? На тренажеры, качаться? Устаешь от всего этого. Я спрашивал себя: какой вид спорта доставлял бы мне удовольствие как любителю – и пришел к выводу, что это единоборства.

– Вы часто в детстве дрались?

– Думаете, я хочу заняться единоборствами, потому что меня в детстве били все время? (Смеется)

– Вспомнился вечный вопрос из фильма "Елки", кто круче – лыжник или сноубордист. Так вот, чем отличаются хоккеисты от футболистов?

– Хоккеисты очень много едят! После игры они прям наворачивают, я вам скажу.

– Это говорит о том, что хоккей – более энергозатратный вид?

– Не знаю, так ли это, но я узнавал, что разные группы мышц у нас с ними работают. Они выходят на лед, им надо минуту отпахать, а потом пауза. А футболисты все 90 минут в движении, при этом не в таком интенсивном, как хоккеисты на льду. Посмотрите на их тазобедренные мышцы! Это же машины просто.