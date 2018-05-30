Александр Самедов: "Говорил Кузнецову: "Переходи в "Рейнджерс"!"

Полузащитник сборной России Александр Самедов в интервью "СЭ" рассказал, что болеет за "Рейнджерс" с 1994 года. Хавбек отметил, что симпатизирует отдельным хоккеистам из других команд, но продолжает болеть за клуб из Нью-Йорка.

– Вы говорите, что ваша мечта – съездить в Штаты и побывать на матчах НХЛ вживую. Почему до сих пор-то не удавалось?

– Не могу детей оставить, люблю отдыхать с ними. А везти их в декабре в Нью-Йорк, о котором мечтаю (а не о Майами или Лос-Анджелесе), в холод, не вижу смысла. А я мечтаю попасть в "Мэдисон Сквер Гарден", в Barklays Center. Будем ждать, пока вырастут.

– А откуда у вас любовь к "Рейнджерс"?

– С 1994 года, с финала Кубка Стэнли против "Ванкувера", который в десять лет смотрел по телевизору. Там играли четверо русских, и я решил для себя, что буду болеть за "Рейнджерс". Хотя против них играл вообще мой любимый хоккеист – Павел Буре. Был очень рад потом, когда он перешел в "Рейнджерс" – и мне потом передавали как раз его нью-йоркский свитер с автографом. А тогда "рейнджеры" выиграли Кубок Стэнли. С тех пор, правда, трофеями не баловали.

– Трудно было потом не переметнуться на сторону команд, где больше русских?

– Нет, я не такой. Есть симпатии к конкретным игрокам, но болею за "Рейнджерс", а в НБА – за "Бруклин", бывший "Нью-Джерси Нетс". С Кузей (форвардом "Вашингтона" Евгением Кузнецовым. - Прим. "СЭ") мы эту тему обсуждали, говорю ему: "Переходи в "Рейнджерс"!" А он рассказывает мне про них всякое (смеется). А вообще, они с Овечкиным – красавцы.

– В финале Кубка Стэнли вы хоть за них болеете?

– Ага, если они выиграют, Кузя приедет с такой короной! (смеется) Шучу. Конечно, за них.(Игорь РАБИНЕР)

В сезоне-2017/18 "Рейнджерс" заняли 12-е место в Восточной конференции "регулрки" НХЛ и не вышли в плей-офф. В составе этой команды в настоящее время выступают три россиянина: вратарь Александр Георгиев, а также форварды Павел Бучневич и Владислав Наместников.

Полная версия интервью с Александром Самедовым